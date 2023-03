Idoso morre ao despencar em ribanceira com moto no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ezequiel Ferreira Pires, de 63 anos, morreu durante o final de semana em um acidente de trânsito registrado próximo a Imbaú

O idoso de Maringá, Ezequiel Ferreira Pires, de 63 anos, morreu durante o final de semana em um acidente de trânsito registrado próximo a Imbaú, na região dos Campos Gerais, no norte do Paraná. Ele ocupava uma moto e viajava na companhia da esposa. Conforme informações de conhecidos do casal, eles retornavam do litoral paranaense.

continua após publicidade .

Familiares que viajavam em um automóvel, e retornavam do mesmo local, pararam em um congestionamento. Depois acharam estranho o sumiço do casal. Eles tomaram conhecimento que marido e mulher haviam passado em um posto de combustíveis para abastecer a moto. Na sequência, seguiram viagem, mas não chegaram ao destino, que seria Maringá.

-LEIA MAIS: Idoso de 86 anos fica em estado grave após ser atropelado, em Maringá

continua após publicidade .

Nas últimas horas, a família foi informada pela polícia que o casal havia sofrido um acidente. A motocicleta despencou em uma ribanceira. O homem não resistiu e veio a óbito. Já a esposa, foi socorrida com suspeita de fratura em uma das pernas, além de outras lesões. O local em que o fato ocorreu, é de difícil acesso. Ezequiel era muito conhecido em Maringá. Nas redes sociais do maringaense consta que ele era servidor da Sanepar.

As informações são do Corujão Notícias.

Siga o TNOnline no Google News