Idoso fratura as duas pernas após ser atropelado na faixa de pedestre

Um idoso de 68 anos fraturou as duas pernas após ser vítima de atropelamento enquanto atravessava uma faixa de pedestres no cruzamento da Avenida Montreal com a Rua Carlos Borges, no Jardim Panorama, em Sarandi. O acidente considerado grave aconteceu no início da noite desta quarta-feira (3).

continua após publicidade

Uma câmera de segurança registrou o momento do atropelamento (veja abaixo). Conforme as imagens, o idoso terminava de atravessar a faixa quando foi atingido por uma motocicleta. Os dois ocupantes da moto sofreram ferimentos leves. O piloto foi encaminhado para um hospital, e o garupa teria saído do local com ajuda de amigos e levando o veículo.

- LEIA MAIS: Morre no hospital jovem vítima de acidente em Maringá

continua após publicidade

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atuou na ocorrência, o idoso foi encaminhado para o Hospital Metropolitano de Sarandi com ferimentos graves. Um vizinho afirmou que a vítima luta contra um câncer e está em fase de tratamento da doença.

A Polícia Civil (PC) pede ajuda da população para identificar a moto envolvida na colisão.

Veja o atropelamento:

- Com informações Plantão Maringá.

Siga o TNOnline no Google News