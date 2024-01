Idoso fica preso embaixo de carreta após acidente com moto em Maringá

Um idoso de 66 anos ficou preso embaixo de uma carreta após ser vítima de um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira (8) no entroncamento da rodovia BR-376 com o Contorno Norte de Maringá, no noroeste do Paraná. O Corpo de Bombeiros e agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram socorro.



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada e esteve no local do acidente. De acordo com informações, o homem pilotava uma motocicleta pela BR-376 quando colidiu contra uma carreta. O idoso ficou preso à estrutura da carreta por um membro inferior.

Quando recebeu os primeiros socorros, a vítima estava consciente e orientada. Conforme os socorristas, ele sofreu uma fratura exposta na perna esquerda e uma fratura do tórax. O atendimento pré-hospitalar foi realizado por uma equipe médica do Samu que, em seguida, conduziu o idoso ao Hospital Metropolitano de Sarandi.

