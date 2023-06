Idoso fica gravemente ferido após ser atropelado pelo próprio carro

Um homem, de 70 anos, foi resgatado com uma fratura na região da pelve depois de ter sido atropelado na manhã desta sexta-feira (2). O curioso é que ele foi atropelado por um veículo que ele empurrava. Por causa do seu estado, o resgate foi feito pelo helicóptero do Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA).

O acidente aconteceu na Rua Rio Bambeca, em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba.

Segundo os socorristas, a vítima estava empurrando um veículo e acabou caindo, sendo atropelada pelo mesmo. Após ser atendida inicialmente pelas equipes do Corpo de Bombeiros (SIATE), foi estabilizada pela equipe médica do Falcão 08 e transportada com a aeronave até o Hospital Cajuru com fratura em região de pelve.

Com informações Bem Paraná

