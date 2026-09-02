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VIOLÊNCIA

Idoso fica gravemente ferido após ser agredido a pauladas em Maringá

Vítima sofreu lesões na cabeça e na boca e foi socorrida consciente pelo Samu ao Hospital Bom Samaritano

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Idoso fica gravemente ferido após ser agredido a pauladas em Maringá
Autor A testemunha interveio no momento da agressão, o que forçou os suspeitos a interromperem os atos violentos e fugirem a pé - Foto: 4° BPM

Um idoso sofreu lesões graves na cabeça e na boca após ser agredido a pauladas na Rua Elis Regina Dois, localizada no Conjunto Habitacional Itatiaia, em Maringá, no início da noite do último domingo (30). A Polícia Militar esteve no local para atender à ocorrência e realiza buscas para identificar e localizar os dois suspeitos envolvidos no crime.

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De acordo com depoimento prestado à polícia por uma testemunha que presenciava o fato, o ataque foi praticado por dois indivíduos que aparentavam ser menores de idade. A dupla, descrita como de estatura média, usava bermudas, bonés e camisetas de cores preta e branca. A testemunha interveio no momento da agressão, o que forçou os suspeitos a interromperem os atos violentos e fugirem a pé em direção à Avenida Osíres Stenghel Guimarães.

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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros ao idoso na via pública. Em seguida, a vítima foi encaminhada para atendimento médico no Hospital Bom Samaritano, dando entrada na unidade de saúde consciente. As autoridades policiais investigam as circunstâncias e a motivação da agressão, além de buscarem imagens de câmeras de segurança na região que possam contribuir com a identificação dos autores.

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AGRESSÃO IDOSO investigação maringa POLICIA MILITAR socorros
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