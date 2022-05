Idoso fica ferido após soterramento nesta manhã, no Paraná

Da Redação

Um soterramento deixou um idoso, de 65 anos, ferido na manhã desta quarta-feira (4), em Almirante Tamandaré, Paraná. O deslizamento de terra aconteceu por conta das chuvas que o município registrou na terça-feira (3).

De acordo com as informações da prefeitura da cidade, a vítima foi atendida pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e, por sofrer algumas escoriações, precisou ser encaminhada para um hospital. A esposa do homem, de 53 anos, também estava na residência, mas não sofreu ferimentos.

As casas do local foram interditadas pela Defesa Civil por segurança. A região deve passar por uma avaliação.



Equipes do município, da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros atuam no local.