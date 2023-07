Idoso fica ferido após colidir caminhonete contra árvore na PR-487

Acidente foi no trecho entre Manoel Ribas e Nova Tebas, próximo à Vila Nova dos Alemães.

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um homem de 74 anos ficou ferido na manhã desta quinta-feira (6), por voltas das 8h15, após colidir a caminhonete S-10 que dirigia contra uma árvore à margem da rodovia PR-487.

continua após publicidade

O acidente foi no trecho entre Manoel Ribas e Nova Tebas, próximo à Vila Nova dos Alemães.

- LEIA MAIS: Carro com contrabando colide contra árvore e pega fogo no Vale do Ivaí

continua após publicidade

A vítima que ficou presa no veículo precisou ser atendida por equipes de salvamento do Samu e da Defesa Civil de Manoel Ribas.

Os primeiros socorros foram realizados no local e o motorista foi levado ao hospital com ferimentos moderados com suspeita de fratura.

A pista foi parcialmente interrompido durante o atendimento. A vítima é morador da Vila Nova dos Alemães.

A Polícia Rodoviária Estadual também esteve no local para os levantamentos. As causas que levaram ao acidente estão sendo apuradas.

Siga o TNOnline no Google News