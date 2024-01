Idoso fica ferido após brigar com ex-cunhado em bar: "vai ter volta"

Siga o TNOnline no Google News

Um idoso de 75 anos ficou gravemente ferido após ser agredido pelo ex-cunhado em um bar, na tarde desta quarta-feira (3), no bairro Xaxim, em Curitiba, capital do Paraná.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, testemunhas informaram que os dois envolvidos já tinham uma desavença antiga e que ambos estavam consumindo bebida alcoólica quando começaram a brigar.

“Aparentemente, eles já tinha essa desavença, então as bebidas a mais na cabeça podem ser o motivo da discussão, com a consequente garrafada na cabeça”, comentou o cabo Julio do Corpo de Bombeiros ao site Banda B.

