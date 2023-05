Idoso fica em estado grave ao sofrer acidente de trator, em Mandaguari

Da Redação

O fato foi registrado na manhã deste sábado (06)

Um grave acidente, registrado por volta das 9h da manhã deste sábado (06), em Mandaguari, norte do Paraná, mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros.

De acordo com as informações dos socorristas, um idoso, de 72 anos, sofreu um acidente no momento em que conduzia um trator pela Estrada do Rochedo. A vítima capotou em uma ribanceira com o veículo.

Os bombeiros informaram que o estado de saúde do homem é grave, visto que ele sofreu diversos ferimentos.

Inclusive, após o resgate, foi necessário o apoio do aeromédico do Samu. A vítima foi levada de helicóptero para um hospital de Maringá, também no norte do estado.

