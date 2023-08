Idoso esfaqueia genro após briga de família na região; saiba mais

Siga o TNOnline no Google News

Um idoso de 71 anos, foi preso na noite desta quinta-feira (10), após esfaquear o genro na cidade de Sarandi. O crime ocorreu na Rua dos Motoristas, no bairro Parque São Pedro.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, após uma discussão em família o homem se armou com uma faca e atacou o genro, de 46 anos.

A vítima foi socorrida por terceiros à Unidade de Pronto Atendimento de Sarandi (UPA), com cerca de quatro facadas. O estado de saúde da vítima não foi informado pela equipe médica da UPA.

Segundo a Polícia Militar, na confusão o idoso foi agredido e também precisou ser atendido. Ele foi encaminhado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhado ao Hospital Santa Casa.

Assim que receber alta será encaminhado a Delegacia de Polícia Civil de Sarandi, que investiga o crime.

