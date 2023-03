Idoso é socorrido em estado grave após ser atropelado em Maringá

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

De acordo com o médico do Samu, o caso é considerado grave

Um idoso, de 71 anos de idade, foi socorrido em estado grave após ser vítima de um atropelamento na noite desta segunda-feira (06). O acidente foi registrado no cruzamento da Avenida Laguna com a Rua Santos Dumont, na Vila Operária, em Maringá.

continua após publicidade .

De acordo com informações, o homem, identificado como José Silvando de Oliveira, estaria atravessando a via fora da faixa de pedestres quando foi atingido por um Chevrolet Corsa. Com o impacto da batida, a vítima foi arremessada no canteiro central da Avenida.

LEIA MAIS: Sogro é preso após esfaquear a nora durante discussão, em Maringá

continua após publicidade .

Socorristas do Corpo de Bombeiros e a equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para atender a ocorrência e encaminharam o idoso para o Hospital Santa Casa. De acordo com o médico do Samu, o caso é considerado grave.





Fonte: Informações Plantão Maringá.

Siga o TNOnline no Google News