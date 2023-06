Idoso é preso por maus-tratos no Paraná; animal foi regatado

Um homem de 67 anos foi preso em flagrante na manhã deste sábado, 10, em Iporã, na região de Umuarama. A polícia foi acionada por uma pessoa que procurou a delegacia e indicou o local depois que circularam por grupos de WhatsApp imagens do animal.

Na casa do tutor, os policiais encontraram uma cadela debilitada, com sinais visíveis de maus-tratos e com ferimentos no focinho perto da boca. O animal foi levado ao veterinário e corre risco de morrer, segundo o especialista.

O crime de maus-tratos a animais tem pena de dois a cinco anos de reclusão com multa e proibição da guarda.

OUTRA OCORRÊNCIA

