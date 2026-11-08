Idoso é preso por embriaguez após atropelar menino de 4 anos e fugir no PR
Condutor de 70 anos foi localizado em casa pelo pai da vítima e reprovou no teste do bafômetro; menino sofreu apenas ferimentos leves
Um homem de 70 anos foi preso na tarde de sábado (7) em Cascavel, no oeste do Paraná, por suspeita de embriaguez ao volante após atropelar um menino de 4 anos e fugir sem prestar socorro. O acidente ocorreu no bairro Maria Luiza e a criança, apesar de ter ido parar embaixo do veículo, sofreu apenas ferimentos leves, sendo encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Veneza. O motorista foi localizado na própria residência depois que o pai da vítima, com a ajuda de populares, identificou o endereço do proprietário do carro e aguardou a chegada da Polícia Militar.
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No momento da abordagem, os policiais constataram que o idoso apresentava sinais visíveis de embriaguez, como odor etílico, fala desconexa e olhos avermelhados. O homem admitiu o consumo de álcool e foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou 0,59 miligrama de álcool por litro de ar expelido, índice que configura crime de trânsito. Ao ser questionado sobre o motivo de não ter ajudado a vítima, o motorista alegou às autoridades que deixou a cena do atropelamento por medo de sofrer agressões.
O atropelamento foi presenciado pelo empresário Antonio Avelino Rhoden, padrinho do menino. Ele relatou que a criança tentava atravessar a rua quando foi atingida e rolou por baixo do carro. Segundo a testemunha, o condutor chegou a parar o veículo por alguns instantes após o impacto, mas arrancou em seguida e abandonou o local, em uma situação que esteve perto de terminar em tragédia.
Após a confirmação da embriaguez na residência, o idoso recebeu voz de prisão. Ele foi encaminhado à 10ª Central Regional de Flagrantes de Cascavel e deve responder criminalmente por embriaguez ao volante, omissão de socorro e por afastar-se do local do acidente para fugir à responsabilidade.
Com informações do g1