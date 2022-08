Idoso é preso por abusar sexualmente de crianças e adolescentes

Da Redação

O suspeito foi encaminhado pelos investigadores à Delegacia de Sarandi

A Polícia Civil de Sarandi cumpriu um mandado de prisão contra um homem, de 65 anos, suspeito de abusar sexualmente de crianças e adolescentes.

De acordo com informações divulgadas pela PC, o inquérito instaurado após denúncias deu conta de que o idoso aliciava crianças e adolescentes com idades entre 8 e 16 anos. Ele oferecia dinheiro e presentes em troca de relações sexuais e os abusos aconteciam dentro do veículo do suspeito, próximo a casa das vítimas, conforme a polícia.

Durante as investigações, as vítimas passaram por acompanhamento psicológico. Segundo a polícia, elas relataram os abusos e disseram que o suspeito as ameaçavam.

O inquérito apontou ainda que pelo menos duas gerações da mesma família teriam sido abusadas por ele. Há a suspeita de que o homem filmava os abusos para chantagear as vítimas. O aparelho celular do homem foi apreendido e será encaminhado para o Instituto de Criminalística para apuração e perícia.

O suspeito de abusar sexualmente das vítimas foi encaminhado pelos investigadores à Delegacia de Sarandi nessa segunda-feira, 22.

