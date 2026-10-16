Idoso é preso em Ponta Grossa por suspeita de assediar vizinha de 12 anos

Um homem de 69 anos foi preso preventivamente nesta quinta-feira (14) em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná, suspeito de assediar sexualmente uma vizinha de 12 anos. O crime ocorreu inicialmente na residência do investigado e teve desdobramentos por meio de mensagens de texto de teor sexual enviadas pelo suspeito à vítima dias após o primeiro episódio.

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As investigações foram conduzidas pelo Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria) da Polícia Civil. De acordo com a delegada Renata Batista, responsável pelo caso, o idoso se aproveitou da condição de vizinho para cometer o delito no dia 12 de agosto. Na ocasião, ele teria tocado e friccionado a própria região genital por cima das roupas na frente da adolescente. No dia 16 do mesmo mês, o suspeito voltou a assediar a menor enviando mensagens nas quais perguntava, de forma indireta, se ela havia notado quando ele passava a mão nas próprias partes íntimas. Ao ser questionado pela vítima, que afirmou não entender as insinuações, ele reiterou o questionamento de forma explícita.

Durante o cumprimento do mandado de prisão, os policiais apreenderam o celular do suspeito. O aparelho será submetido a uma perícia técnica com o objetivo de produzir novas provas e investigar a possível ocorrência de outros delitos semelhantes. O idoso deverá responder judicialmente pelos crimes de aliciamento sexual de adolescente e satisfação de lascívia, infração tipificada pelo Código Penal que condena a prática de atos libidinosos na presença de menores de 14 anos. A identidade dos envolvidos não foi divulgada pelas autoridades para garantir a proteção e a integridade da vítima.



