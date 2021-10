Da Redação

Idoso é multado após ser flagrado espancando cachorro; vídeo

A Polícia Ambiental multou um idoso, de 84 anos, que foi flagrado espancando um cachorro em Terra Boa, no Paraná. O agressor só não foi preso porque havia passado o flagrante, conforme informou os policiais que fizeram a multa no valor de R$ 1 mil, por maus-tratos.

O vídeo do animal sendo espancado pelo idoso chocou os policiais que foram imediatamente para a casa. Na imagem, é possível ver o idoso pisando na cabeça do animal que estava acorrentado. O cachorro foi resgatado pelos policiais e uma moradora de Terra Boa adotou ele nesta sexta-feira, 15. Ela estava emocionada no ato da adoção, segundo os militares.

Ainda segundo a polícia, não é a primeira vez que o idoso é denunciado por maus tratos a animais. O caso será investigado pela Polícia Civil de Terra Boa.

IMAGENS FORTES: Veja abaixo o vídeo da agressão



Com informações do GMC Online