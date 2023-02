Idoso e mulher têm corpos dilacerados em ataque de cães no PR

Da Redação

O ataque aconteceu nesta terça-feira (14)

Duas pessoas foram atacadas violentamente por uma matilha de cachorros na tarde desta terça-feira (14), no Conjunto Neoville, no bairro Cidade Industrial em Curitiba, Paraná. Os mesmos animais já haviam devorado o corpo de um homem e atacado uma mãe com criança de colo no ano passado.

Em outubro, a Prefeitura de Curitiba informou que enviaria uma equipe para realizar a identificação dos cachorros e constataram que três dos animais teriam donos. No entanto, depois do ataque desta terça-feira (14), novas vítimas tiveram pernas e braços dilacerados e precisaram ser encaminhados para um hospital.

RELEMBRE: Cães que devoraram homem no PR atacam mãe com criança no colo

Conforme informações dos moradores da região, as vítimas são um homem, de aproximadamente 60 anos, que está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Uma mulher, que não foi identificada, precisou passar por cirurgia e segue internada sem previsão de liberação. Ela teve ferimentos profundos nos braços e nas pernas.





Providências

Na manhã desta quarta-feira (15), a Guarda Municipal, a Prefeitura de Curitiba e a Polícia Militar foram até o local para verificar a situação. Segundo os servidores, eles buscam identificar quem são os tutores dos animais. E, caso os cachorros sejam de rua, informam que serão recolhidos.

A Secretaria do Meio Ambiente afirmou, por meio de nota, que “uma equipe da Rede de Proteção Animal e da Patrulha de Proteção Animal está no local para observação, ação educativa com os moradores e possível identificação dos animais. Caso os potenciais agressores sejam de rua, serão recolhidos pela UVZ”.

“Em paralelo, acontece uma reunião do Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna da Secretaria do Meio Ambiente com a UVZ para alinhamento de novas ações na região”, informou a secretaria.





*Com informações RicMais.

