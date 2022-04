Idoso é morto a facadas pelo neto, por causa de drogas

Da Redação

Um homem de 81 anos foi morto a facadas na madrugada desta sexta-feira (15), em Londrina. O autor do crime, de 37 anos, é neto de consideração do idoso e teria entrado na casa da vítima para procurar dinheiro para comprar drogas.

Depois do crime, o homem foi até a casa do padrasto, que é filho da vítima, e informou sobre o que tinha acontecido. Ele teria entrado em luta corporal com o idoso quando desferiu facadas na região do pescoço. Ele levou alguns pertences e o carro da vítima.

O padrastro e a esposa foram em socorro ao idoso e o encontraram caído, próximo da faca usada no crime. Eles seguraram o homem e acionaram a Polícia Militar. O Samu também foi acionado, mas apenas confirmou o óbito. O crime ocorreu no Jardim Novo Horizonte.