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VIOLÊNCIA

Idoso é esfaqueado ao reagir a assalto em Curitiba

Vítima resistiu à abordagem de criminoso armado com um punhal e conseguiu pedir socorro em residência

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Idoso é esfaqueado ao reagir a assalto em Curitiba
Autor Foto: Cristiano Vaz/Banda B/Reprodução

Um idoso de 67 anos foi esfaqueado três vezes ao reagir a uma tentativa de assalto na tarde desta sexta-feira (30), no bairro Santa Felicidade, em Curitiba.

- LEIA MAIS: Jovem é hospitalizado após ser espancado a marretadas no Sumatra em Apucarana

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A vítima, que havia acabado de sair de um bar na região, relatou ter sido seguida pelo suspeito e abordada sob a ameaça de um punhal. Após resistir à ação do criminoso, o homem foi golpeado, mas conseguiu caminhar até uma residência próxima para pedir socorro.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foram imediatamente acionados para atender a ocorrência. As informações são do site Banda B, parceiro do TNOnline.

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Crime Curitiba IDOSO Notícia segurança
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