Idoso é esfaqueado ao reagir a assalto em Curitiba

Vítima resistiu à abordagem de criminoso armado com um punhal e conseguiu pedir socorro em residência

Um idoso de 67 anos foi esfaqueado três vezes ao reagir a uma tentativa de assalto na tarde desta sexta-feira (30), no bairro Santa Felicidade, em Curitiba.

- LEIA MAIS: Jovem é hospitalizado após ser espancado a marretadas no Sumatra em Apucarana



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A vítima, que havia acabado de sair de um bar na região, relatou ter sido seguida pelo suspeito e abordada sob a ameaça de um punhal. Após resistir à ação do criminoso, o homem foi golpeado, mas conseguiu caminhar até uma residência próxima para pedir socorro.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foram imediatamente acionados para atender a ocorrência. As informações são do site Banda B, parceiro do TNOnline.

