Idoso é encontrado morto no Rio Tibagi com mãos e pés amarrados

Um idoso que estava desaparecido foi encontrado morto na tarde do último sábado (6) no Rio Tibagi, em Ibiporã, norte do Paraná. A vítima, identificada como Roque Miguel Bronqueti, de 72 anos, estava com as mãos e os pés amarrados.

continua após publicidade

O delegado que está à frente do caso, Huarlei de Oliveira Chaves, afirmou que o homem estava desaparecido e acredita-se que ele foi vítima de um latrocínio - roubo seguido de morte. As autoridades apuraram que a caminhonete Nissan Frontier de Roque desapareceu da garagem do imóvel em que ele residia.

- LEIA MAIS: Ex-namorado tenta matar mulher a tiros em Apucarana, mas arma falha

continua após publicidade

Além disso, uma televisão foi levada e os pertences do idoso foram revirados. Não havia sinais de arrombamento na casa, e portas e janelas estavam trancadas.

Ainda segundo o delegado Huarlei, Roque tinha uma companheira, que também está desaparecida.

A vítima morava em Wenceslau Braz, também no norte do estado. O sepultamento dele ocorreu no domingo (7) no cemitério municipal da cidade.

Em breve, mais detalhes a respeito do caso devem divulgados pelas autoridades.

Siga o TNOnline no Google News