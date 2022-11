Idoso é encontrado morto com sinais de violência dentro de casa

Da Redação

O crime ocorreu nessa terça-feira (23), em Ponta Grossa

Um idoso, de 72 anos, foi encontrado morto no interior de sua própria residência, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, Paraná, nessa terça-feira (23). Vizinhos da vítima estranharam o portão estar fora dos trilhos, então, entraram para averiguar o que houve. Eles encontraram a porta aberta sem sinais de arrombamento e, na sequência, se depararam com o homem, identificado como Celso de Oliveira, caído no chão da cozinha.

Equipes da Polícia Militar (PM) foram chamadas. Ao averiguarem o corpo, as autoridades notaram que havia sinais de violência.

De acordo com a PM, alguns pertences de Celso, como uma televisão e um carro, foram roubados. Além disso, a residência estava toda revirada.

Devido a isso, as autoridades trabalham com a hipótese de ter sido um latrocínio, crime caracterizado por roubo seguido de morte.

O caso é investigado pela Polícia Civil (PC).

