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TRÂNSITO

Idoso é ejetado de veículo no Norte do Paraná após um acidente entre Fusca e caminhão

Vítima sofreu traumatismo craniano grave e foi transportada de helicóptero para hospital em Maringá

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.04.2026, 09:28:07 Editado em 27.04.2026, 09:28:03
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Idoso é ejetado de veículo no Norte do Paraná após um acidente entre Fusca e caminhão
Autor Devido à gravidade dos ferimentos, incluindo um traumatismo craniano, a vítima foi atendida por equipes do serviço aeromédico do SAMU. - Foto: Reprodução/GMC Online

Um grave acidente envolvendo um Fusca e um caminhão mobilizou equipes de resgate na tarde do último sábado (25), na BR-376, entre os municípios de Nova Esperança e Presidente Castelo Branco, no Norte do Paraná. Após a colisão, o automóvel chegou a explodir, resultando na ejeção do condutor, um idoso de 82 anos.

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Devido à gravidade dos ferimentos, incluindo um traumatismo craniano, a vítima foi atendida por equipes do serviço aeromédico do SAMU. O idoso foi estabilizado no local e transportado de helicóptero para o Hospital Bom Samaritano, em Maringá, onde permanece sob cuidados médicos intensivos.

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A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida. As autoridades competentes iniciaram a apuração das circunstâncias da colisão para determinar as responsabilidades pela ocorrência. O tráfego na região foi impactado durante o atendimento à vítima e o trabalho das equipes de perícia.

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