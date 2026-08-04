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TRISTEZA

Idoso desaparecido há três dias é encontrado morto em rio do PR

Vítima estava desaparecida desde que saiu para ir a um bar

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.08.2026, 14:49:59 Editado em 04.08.2026, 14:49:52
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Idoso desaparecido há três dias é encontrado morto em rio do PR
Autor Foto: Douglas Pimentel / Banda B

O corpo de Jeovar Antonio Teixeira Freitas, de 61 anos, foi encontrado em um rio no início da tarde desta terça-feira (4), na Rua Fernando Della Giustina, localizada no bairro Ipê, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

A vítima estava desaparecida há três dias, desde que saiu de sua residência para ir a um bar da região. A principal hipótese levantada por familiares é que o idoso tenha sofrido uma queda acidental no rio enquanto retornava para casa.

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O achado ocorreu embaixo de uma ponte e foi feito por moradores que passavam pelo local e acionaram as autoridades. A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Científica. Durante os procedimentos de resgate, os socorristas constataram que a vítima portava seus documentos pessoais no bolso da calça, o que permitiu a identificação imediata do homem no local.

Em uma avaliação preliminar das equipes de perícia, não foram encontrados sinais visíveis de violência no corpo de Freitas. O cadáver foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico-Legal pela Polícia Científica, onde passará por exames necroscópicos para determinar a causa exata do óbito. O caso segue sob apuração das autoridades locais.

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acidente de transito Corpo encontrado desaparecimento instituto médico legal investigação policial São José dos Pinhais
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