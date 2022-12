Idoso de Londrina tem metade do corpo queimado em explosão em prédio

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O conjunto de prédios fica na avenida Paul Harris

Um homem de 69 anos sofreu queimaduras em 58% do corpo e foi encaminhado em estado grave para a ala de queimados do Hospital Universitário de Londrina. Ele foi vítima de uma explosão seguida de incêndio no apartamento em que morava, num conjunto de prédio na avenida Paul Harris, zona leste da cidade, na manhã desta terça-feira (13).

continua após publicidade .





LEIA MAIS: Dois assaltantes são mortos em confronto com a PM, na região de Maringá

continua após publicidade .





De acordo com socorristas do Siate, a vítima sofreu, ainda, ferimentos na cabeça e no tórax e seu estado era considerado grave.

O Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, ainda não precisou sobre quantos apartamentos teriam sido atingidos pela explosão e pelo fogo.

continua após publicidade .

Segundo informações iniciais, a explosão teria ocorrido no terceiro andar do bloco 4 do condomínio. Os moradores do prédio tiveram que deixar os apartamentos, por medida de segurança. A suspeita é de que tenha ocorrido um vazamento de gás. Moradores do prédio teria entrado em contato com a portaria antes da explosão informando sobre forte cheiro de gás.

Siga o TNOnline no Google News