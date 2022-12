Idoso de 89 anos é agredido pelo próprio neto no PR; Siate é acionado

Da Redação

A equipe do Siate encontrou a vítima sentada ao chegar no local

Na tarde desta quinta-feira (28), um idoso, de 89 anos, foi agredido pelo próprio neto no bairro Capela velha em Araucária, Região Metropolitana de Curitiba. O motivo da briga ainda é desconhecido.

Segundo testemunhas, ao tentar se defender das agressões do neto, o idoso acabou sofrendo uma queda e ficou ferido.

De acordo com o soldado Fagner, do Corpo de Bombeiros, a equipe do Siate encontrou a vítima sentada ao chegar no local.

“O senhor apresentava uma luxação ou fratura na coxa e uma torção na região do punho, tudo isso ocasionado pela agressão. Ele disse que entrou em vias de fato com o próprio neto, mas não foi passado o motivo da confusão. A princípio, ele está estável”, relatou o soldado à Banda B.

O idoso foi atendido e encaminhado ao Hospital do Trabalhador. O neto foi detido e levado à delegacia pela Guarda Municipal.

Com informações da Banda B

