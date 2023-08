Idoso de 88 anos é encontrado amarrado e carbonizado em casa do PR

Um idoso, de 88 anos, foi encontrado amarrado e carbonizado dentro de uma residência localizada na área rural de Santa Lúcia, no Oeste do Paraná. O Corpo de Bombeiros foi chamado para combater o incêndio na propriedade que fica na Linha São Valério.

continua após publicidade

No entanto, os socorristas se depararam com uma notícia desagradável. Ao terminarem de apagar as chamas, eles encontraram a vítima dentro da casa, sem vida. O idoso foi identificado como Laudelino Fernandes da Silva.

- LEIA MAIS: Veículo colide em árvore deixando 2 pessoas mortas e outras 2 feridas

continua após publicidade

Conforme informações, o corpo do idoso foi localizado no chão, de barriga para baixo. Ele aparentava estar com as mãos e com as pernas amarradas. A Polícia Militar (PMPR) foi acionada para atender a ocorrência.

O local do crime foi isolado até a chegada do Instituto de Criminalística e investigadores da Polícia Civil do Paraná (PCPR). O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cascavel. O caso é investigado.

*Com informações RicMais.

Siga o TNOnline no Google News