Idoso de 87 anos é morto dentro de casa em Alto Paraná - TNOnline

Um idoso de 87 anos foi assassinado no distrito de Santa Maria, em Alto Paraná, no noroeste do Paraná, na noite de sexta-feira (7). A Polícia Civil acredita que os suspeitos roubaram a vítima e depois a mataram utilizando uma foice.

O idoso foi encontrado ensanguentado cerca de 30 metros da casa onde foi atacado. A Polícia Civil acredita que ele foi atacado enquanto dormia em uma rede e saiu do local para pedir ajuda, quando caiu em uma rua.

O homem chegou a ser socorrido por policiais militares e levado para um hospital, mas não resistiu e morreu.

Testemunhas contaram à polícia que vizinhos sabiam que ele tinha R$ 12 mil em casa e, na sexta-feira (7), foi até o banco sacar a aposentadoria.

A Polícia Civil tem nomes de dois suspeitos, porém eles ainda não foram localizados.

Com informações, G1