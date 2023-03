Idoso de 86 anos fica em estado grave após ser atropelado, em Maringá

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem Ilustrativa

Um idoso, de 86 anos de idade, ficou em estado grave após um acidente de trânsito ser registrado na noite do último sábado (25), na Avenida Morangueira, em Maringá, Noroeste do Paraná. A vítima foi atropelada por uma motocicleta.

continua após publicidade .

De acordo com informações, o homem retornada da igreja com a esposa, quando, nas proximidades da Associação Cultural e Esportiva de Maringá (Acema), ele tentou atravessar a avenida e acabou sendo atropelado.

- LEIA MAIS: Susto: Caminhão bate em carro e atinge muro em Apucarana

continua após publicidade .

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos médicos ao idoso. Logo em seguida, a vítima foi encaminhada em estado grave para o Hospital Metropolitano de Sarandi.

Conforme os socorristas, o homem sofreu uma fratura no fêmur e um trauma na face. O motociclista também ficou ferido e foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros com ferimentos leves.





Fonte: Informações GMC Online.

Siga o TNOnline no Google News