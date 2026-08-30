Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
CASCAVEL

Idoso de 86 anos desaparecido desde sexta-feira é encontrado com vida no PR

Idoso foi achado no Bairro Esmeralda e levado a um hospital para exames de rotina

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Idoso de 86 anos desaparecido desde sexta-feira é encontrado com vida no PR
Autor Idoso foi localizado com vida - Foto: CGN

Um idoso de 86 anos que estava desaparecido desde a última sexta-feira (28), foi encontrado com vida neste domingo (30) no Bairro Esmeralda, na região oeste de Cascavel. Ele havia saído de casa para ir ao mercado e não retornou, o que gerou uma intensa mobilização de buscas envolvendo familiares, amigos, forças de segurança e moradores da cidade.

-LEIA MAIS: Jetta desgovernado bate em carro estacionado e destrói muro de casa em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O desfecho trouxe alívio aos envolvidos após dias de muita apreensão. O idoso foi localizado em uma área que aparenta ser de campo ou mata. Uma fotografia registrada logo após o encontro mostra o idoso sentado no chão com a camisa suja de terra, mas plenamente consciente. Um vídeo gravado pouco antes de ele ser localizado também registrou os últimos momentos do idoso antes do encerramento das buscas.

Segundo as informações iniciais apuradas no local, o idoso apresenta um bom estado de saúde. No entanto, por precaução e devido aos dias em que permaneceu desaparecido e exposto, ele foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os socorristas o encaminharam para uma unidade de saúde local, onde o idoso passará por uma avaliação médica completa antes de retornar para casa.

Com informações do CGN

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
busca e salvamento Cascavel desaparecimento IDOSO SAÚDE
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV