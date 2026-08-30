Idoso de 86 anos desaparecido desde sexta-feira é encontrado com vida no PR

Um idoso de 86 anos que estava desaparecido desde a última sexta-feira (28), foi encontrado com vida neste domingo (30) no Bairro Esmeralda, na região oeste de Cascavel. Ele havia saído de casa para ir ao mercado e não retornou, o que gerou uma intensa mobilização de buscas envolvendo familiares, amigos, forças de segurança e moradores da cidade.

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O desfecho trouxe alívio aos envolvidos após dias de muita apreensão. O idoso foi localizado em uma área que aparenta ser de campo ou mata. Uma fotografia registrada logo após o encontro mostra o idoso sentado no chão com a camisa suja de terra, mas plenamente consciente. Um vídeo gravado pouco antes de ele ser localizado também registrou os últimos momentos do idoso antes do encerramento das buscas.

Segundo as informações iniciais apuradas no local, o idoso apresenta um bom estado de saúde. No entanto, por precaução e devido aos dias em que permaneceu desaparecido e exposto, ele foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os socorristas o encaminharam para uma unidade de saúde local, onde o idoso passará por uma avaliação médica completa antes de retornar para casa.

Com informações do CGN