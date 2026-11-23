Durante as investigações, a polícia também recebeu relatos de que o suspeito teria abusado das próprias filhas e de uma neta quando eram crianças

Um homem de 84 anos foi preso preventivamente nesta segunda-feira (23), em Cascavel, no oeste do Paraná, suspeito de cometer o crime de estupro de vulnerável contra a própria bisneta. A prisão foi realizada por equipes do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria), da Polícia Civil do Paraná (PCPR).

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No decorrer das investigações, a polícia também colheu relatos de que o idoso teria praticado violência sexual contra as próprias filhas e uma neta quando elas ainda eram crianças. De acordo com a Polícia Civil, caberá ao Ministério Público analisar os novos relatos e avaliar o oferecimento de denúncia.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pelo 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos da Comarca de Cascavel. Os policiais localizaram o suspeito em sua residência, na zona rural do distrito de São Salvador, às margens da rodovia PR-180.

Durante a abordagem, os agentes comunicaram a ordem judicial ao investigado, à esposa e a uma das filhas dele. Segundo a corporação, a ação ocorreu sem resistência e não houve necessidade do uso de algemas.

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Após ser detido, o homem foi encaminhado à sede do Nucria de Cascavel para o registro do boletim de ocorrência e os procedimentos de polícia judiciária. Na sequência, ele foi transferido para a Cadeia Pública do município, onde permanece à disposição da Justiça.

As informações são da CGN.