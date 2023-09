Idoso de 83 anos fica inconsciente após ataque de abelhas no PR

Um idoso, de 83 anos, ficou inconsciente após ser vítima de uma ataque de abelhas na tarde desta segunda-feira (25), na Colônia Malhadas, em São José dos Pinhais, no Paraná. Outras quatro pessoas tentaram socorrer o homem e também acabaram sendo picadas pelos insetos.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, um dos socorristas também foi atacado pelas abelhas enquanto prestava atendimento às vítimas. Apesar da dificuldade, os bombeiros conseguiram retirar as cinco pessoas do local.

Devido às várias ferroadas, foram necessárias diversas ambulâncias para encaminhar o idoso e as outras quatro pessoas para hospitais da região. O idoso foi levado para o Hospital Cajuru, em Curitiba, segundo o Corpo de Bombeiros. O estado de saúde atual das vítimas não foi informado.

