Idoso de 82 anos morre em residência na cidade de Cascavel

No início da tarde desta segunda-feira (09), os socorristas do Samu foram acionados até uma residência na Rua Jorge Lacerda, entre o Centro e o bairro Claudete, na cidade de Cascavel, para prestarem atendimentos a um idoso.

Segundo as informações, um homem, de 82 anos, estava em parada cardiorrespiratória e não respondia aos chamados dos familiares.

Rapidamente, as equipes de socorristas e médico do Consamu chegaram ao imóvel e tentaram realizar as manobras de reanimação.

Apesar de todos os esforços, o idoso não resistiu. Uma equipe da Acesc foi acionada para fazer o recolhimento do corpo e encaminhamento aos atos fúnebres. A morte seria de causas naturais.





