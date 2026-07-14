Idoso de 81 anos morre após cair de árvore durante poda em Londrina

Aposentado havia trabalhado por muitos anos na Prefeitura Municipal justamente com esse tipo de serviço; acidente ocorreu nesta terça-feira (14)

Um idoso de 81 anos morreu na tarde desta terça-feira (14) após cair de uma árvore de aproximadamente cinco metros de altura enquanto realizava uma poda em frente à própria residência, na Avenida Curitiba, no bairro Milton Gavetti, na zona norte de Londrina (PR). A vítima, que era aposentada e havia trabalhado por muitos anos na Prefeitura Municipal com serviços de poda de árvores, não resistiu aos ferimentos provocados pela queda.

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A vítima utilizava uma escada para realizar a poda quando alcançou a copa da árvore e acabou perdeu o equilíbrio e caiu. O acidente foi presenciado pela filha, que acionou as equipes de socorro logo após a queda.

Socorristas do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encontraram o aposentado inconsciente, com traumatismo cranioencefálico (TCE) e sangramento pelo ouvido, indicando a gravidade dos ferimentos. As equipes realizaram manobras de reanimação por mais de 45 minutos, mas ele não respondeu aos procedimentos. O óbito foi confirmado no local.

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De acordo com informações repassadas aos bombeiros, o aposentado já havia sofrido outra queda durante a realização de podas. Familiares, inclusive, teriam pedido para que ele deixasse de executar esse tipo de serviço por conta dos riscos envolvidos.