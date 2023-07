Idoso de 80 anos é agredido violentamente com 'capacetadas' em Sarandi

Um idoso, de 80 anos de idade, está internado em estado grave na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Santa Casa de Maringá, depois de ter sido violentamente agredido com golpes de capacete em Sarandi, no Noroeste do Paraná.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima foi encontrada caída na Rua Salvador Jordano com ferimentos graves na região da cabeça. O crime foi registrado no início da manhã do último sábado (22/7). Equipes do Samu foram acionadas, e o idoso foi levado às pressas ao hospital.

Testemunhas relataram que o idoso teria sido agredido pelo atual companheiro da sua ex-esposa. O suposto agressor seria usuário de drogas e teria ido até a residência da vítima atrás de dinheiro. Quando teve o valor negado, ele agrediu o idoso com diversas "capacetadas".

O caso foi registrado como lesão corporal e será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Sarandi. As informações são do Plantão Maringá.

