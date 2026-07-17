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PR-431

Idoso de 77 anos morre após queda e atropelamento por micro-ônibus no PR

Motociclista caiu na rodovia e foi atingido por micro-ônibus que tentou desviar; batida envolveu ainda uma caminhonete Tucson

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.07.2026, 14:14:05 Editado em 17.07.2026, 14:18:32
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Idoso de 77 anos morre após queda e atropelamento por micro-ônibus no PR
Autor Motociclista morreu atropelado - Foto: PRE

Um idoso de 77 anos morreu na manhã desta sexta-feira (17) após se envolver em um acidente no quilômetro 29 da PR-431, em Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná. A colisão, registrada por volta das 6h15 em um trecho de reta onde a ultrapassagem é proibida, envolveu uma motoneta, um micro-ônibus e um utilitário Hyundai Tucson.

-LEIA MAIS: Homem é agredido com pedaço de madeira pelo próprio irmão

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De acordo com informações colhidas no local pela Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) e pelo relato do motorista do micro-ônibus, o idoso que conduzia a motoneta de modelo Kahenena (Clípton) sofreu uma queda inicial e ficou caído na pista. O condutor do micro-ônibus, que trafegava no sentido de Jacarezinho a Ribeirão Claro, tentou desviar do motociclista, mas não conseguiu evitar o atropelamento. Na sequência, o coletivo ainda colidiu contra a lateral da Tucson, que vinha no sentido oposto.


Idoso de 77 anos morre após queda e atropelamento por micro-ônibus no PR
AutorMotorista do Tucson ficou ferido - Foto: PRE


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O motociclista não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado ainda no local da batida. O motorista da Tucson, de 46 anos, foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro do hospital de Jacarezinho com ferimentos leves. Devido ao estado de hospitalização, ele não realizou o teste do bafômetro. Já o condutor do micro-ônibus saiu ileso do acidente e passou pelo teste do etilômetro, que apontou resultado negativo para o consumo de álcool.

A ocorrência mobilizou equipes do Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica e da Delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho. Após a perícia técnica na rodovia, a autoridade policial optou por liberar o motorista do micro-ônibus, que será ouvido formalmente em um momento posterior. As circunstâncias do acidente serão apuradas.


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AutorFoto: PRE


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