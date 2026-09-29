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ACIDENTE

Idoso de 77 anos fica ferido após capotamento na PR-445 em Tamarana

Ele conduzia um Fiat Uno e foi encaminhado ao Hospital da Providência em Apucarana para atendimento médico

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Idoso de 77 anos fica ferido após capotamento na PR-445 em Tamarana
Autor O veículo capotou e parou no canteiro central - Foto: PRE

Um homem de 77 anos ficou ferido após um capotamento na tarde desta terça-feira (29) na PR-445, em Tamarana (PR). O acidente ocorreu por volta das 15h, no km 11 da rodovia.

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De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o idoso conduzia um Fiat Uno Attractive, com placas de Londrina, no sentido Mauá da Serra a Tamarana quando perdeu o controle da direção. O veículo capotou e parou no canteiro central.

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O motorista sofreu ferimentos e foi encaminhado ao Hospital da Providência, em Apucarana, para atendimento médico. Após os procedimentos no local, o veículo foi liberado para o filho do condutor. O atendimento da ocorrência foi encerrado por volta das 18h30.

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