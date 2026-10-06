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TRAGÉDIA

Idoso de 75 anos morre em batida frontal entre carro e caminhão na PR-466

Acidente ocorreu no fim da tarde de segunda-feira (5), no trecho entre Pitanga e Guarapuava

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Idoso de 75 anos morre em batida frontal entre carro e caminhão na PR-466
Autor Acidente ocorreu entre Pitanga e Guarapuava - Foto: PRE

Um idoso de 75 anos morreu no fim da tarde desta segunda-feira (5) após uma colisão frontal entre o carro que dirigia e um caminhão na PR-466, em Boa Ventura de São Roque. O acidente ocorreu por volta das 17h20, no quilômetro 210 da rodovia, trecho que liga os municípios de Pitanga e Guarapuava.

-LEIA MAIS: Motorista morre após caminhão carregado com madeira tombar na BR-116

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A vítima conduzia um Fiat Uno, com placas de Boa Ventura de São Roque, que bateu de frente contra um caminhão Volvo/FH 440, de Campo Mourão, que trafegava no sentido oposto tracionando dois semirreboques. O condutor do carro de passeio não resistiu aos múltiplos ferimentos e morreu ainda no local do acidente.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista do caminhão, de 39 anos, saiu ileso da ocorrência. Ele foi submetido ao teste do bafômetro pelas autoridades de trânsito, que apresentou resultado negativo para o consumo de bebidas alcoólicas.

O corpo da vítima fatal foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Guarapuava, enquanto as causas e a dinâmica exata que provocaram a colisão seguem sendo investigadas pela polícia.

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