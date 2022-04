Da Redação

Idoso de 75 anos é morto a facadas na rodoviária de Cascavel.

O idoso Genésio Maia, de 75 anos, foi morto a facadas na rodoviária de Cascavel, no oeste do Paraná, na tarde deste sábado (9), de acordo com a Polícia Militar (PM). Ninguém foi preso.

Este é o 30º homicídio registrado na cidade neste ano, de acordo com a polícia.

O crime foi em um banheiro e o idoso foi atingido no pescoço, segundo a polícia. O suspeito pelo crime fugiu do local.

A vítima foi encontrada por outras pessoas que entraram no local. O Siate foi acionado, mas o idoso não resistiu.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime, segundo a polícia.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cascavel.

