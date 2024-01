Idoso de 73 anos morre atropelado pelo próprio carro

Um idoso de 73 anos morreu após ser atropelado pelo próprio veículo na tarde desta sexta-feira (12) em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. O acidente ocorreu na região do Núcleo Cristo Rei.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Rapaz morre afogado em represa de parque ambiental em Ivaiporã

Segundo informações obtidas pelo portal aRede, o homem deixou o carro, um Fiat Fiorino, em uma inclinação e saiu do veículo. Foi nesse exato momento que automóvel desceu e acabou atingindo o idoso.

continua após publicidade

Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar (PM) foram acionadas. A Polícia Científica também foi até o local para fazer o recolhimento do corpo e realizar as perícias necessárias.

Mais informações no portal aRede, parceiro do TNOnline.

Siga o TNOnline no Google News