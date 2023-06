Idoso de 73 anos fica gravemente ferido em acidente em Ponta Grossa

Um homem de 73 anos ficou gravemente ferido após sofreu um acidente, na manhã desse domingo (18), em Ponta Grossa. A colisão traseira, aconteceu no trecho urbano da rodovia BR-376, na altura do Distrito industrial. O idoso conduzia um automóvel Caoa Chery Tiggo, ele foi conduzido para o Hospital Universitário Regional da UEPG, em Ponta Grossa.

continua após publicidade

Conforme a Polícia Rodoviária Federal, que atendeu à ocorrência, o acidente aconteceu na altura do quilômetro 504 da via, sentido sul. O caminhão, carregado com milho, seguia pela faixa da direita, quando o veículo colidiu em sua traseira. Com a força do impacto, o para-choque do caminhão foi arrancado e arremessado.

- LEIA MAIS: Grave acidente na PR-444 deixa dois feridos próximo à Mandaguari

continua após publicidade

Após atingir a traseira do caminhão, o veículo ficou descontrolado e saiu da pista, parando no canteiro central. O condutor ficou preso às ferragens e foi necessário o corte da estrutura do veículo para fazer a remoção e o resgate do condutor. Esse trabalho foi feito pelo Corpo de Bombeiros. O Siate fez o transporte da vítima, que apresentava graves ferimentos na região da cabeça e das pernas.

O condutor do caminhão não ficou ferido. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, o qual apontou negativo para a ingestão de álcool. Durante o período do resgate e retirada do veículo, a pista ficou interditada por aproximadamente uma hora.

Com informações: Portal a Rede

Siga o TNOnline no Google News