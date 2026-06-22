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Idoso de 69 anos morre atropelado ao tentar atravessar a BR-376

Acidente ocorreu no início da tarde em um trecho da via que não possui faixa de pedestres; motorista do veículo fez o teste do bafômetro com resultado

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.06.2026, 17:34:50 Editado em 22.06.2026, 17:34:44
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Idoso de 69 anos morre atropelado ao tentar atravessar a BR-376
Autor Vítima sofreu ferimentos graves com o impacto e teve o óbito confirmado ainda no local - Foto: Divulgação PRF

Um idoso de 69 anos morreu na tarde desta segunda-feira após ser atropelado por uma caminhonete enquanto tentava atravessar a rodovia BR-376, no município de Mandaguaçu, no Noroeste do Paraná. O acidente foi registrado por volta das 14h, na altura do quilômetro 155,5, em um trecho da via que não conta com faixa de pedestres para a travessia segura. A vítima sofreu ferimentos graves com o impacto e teve o óbito confirmado ainda no local.

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Segundo as informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), a caminhonete envolvida na ocorrência trafegava no sentido de Maringá em direção a Paranavaí. O condutor do veículo permaneceu no local do acidente e foi submetido ao teste de alcoolemia pelos agentes rodoviários. O exame atestou resultado negativo, descartando a ingestão de bebidas alcoólicas por parte do motorista.

Após o isolamento da área para os procedimentos de praxe e a remoção do corpo, a PRF informou que fará o levantamento completo das informações para a elaboração do laudo pericial. O documento técnico, que ajudará a esclarecer a dinâmica do atropelamento, será posteriormente disponibilizado à Polícia Civil e aos demais órgãos competentes para o prosseguimento das investigações legais.

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acidente BR 376 Mandaguaçu notícias locais paraná Prevenção transito
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