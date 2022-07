Idoso de 69 anos é preso por suspeita de abusar de criança no Paraná

Da Redação

Um idoso de 69 anos foi preso em Saudade do Iguaçu, no sudoeste do Paraná, por suspeita de abusar sexualmente de uma criança de 11 anos, conforme informações da Polícia Militar (PM).

Ainda de acordo com a PM, uma equipe do Conselho Tutelar, entrou em contato com a polícia. As equipes foram até o endereço indicado e encontraram a mãe da menina de 11 anos, que informou que a filha não estava em casa.

A PM informou que durante buscas na região da casa da menor o suspeito foi visto. Ao ser abordado, os policiais encontraram com ele uma peça íntima infantil, de cor rosa. A criança também foi encontrada.

Ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Militar de Saudade do Iguaçu. Em conversa com integrante habilitada do Conselho Tutelar, a menor relatou que marcava encontros com o idoso pelo celular e que recebia doces dele em troca.

Imagens de câmeras de segurança obtidas pela polícia mostraram o idoso próximo à uma estrada que dá acesso aos fundos da casa da menina, local de onde o homem saiu.

Outras denúncias apresentadas ao Conselho Tutelar, relatam que eles teriam sido vistos juntos em um ponto de ônibus próximo ao mesmo local. O idoso foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Chopinzinho. A menina está sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar.

