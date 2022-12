Idoso de 67 anos morre após ser atropelado por vários carros no Paraná

Da Redação

A vítima foi identificada como Alceu de Oliveira

Na noite desta sexta-feira (23), um idoso, de 67 anos, morreu depois de ser atropelado por vários carros, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba.

A vítima, identificada como Alceu de Oliveira, teria sido atropelada em um trecho da BR-277, próximo à Academia Policial Militar do Guatupê, no momento em tentava atravessar a via.

“Ao chegar no local, encontramos esse homem já em óbito, com várias lesões em crânio, quadril e tórax. Não houve nada que os socorristas pudessem fazer para salvá-lo”, disse o sargento Mello, do Corpo de Bombeiros à Banda B.

Uma das motoristas envolvidas no acidente afirmou aos bombeiros que o carro dela foi o primeiro a atingir o idoso.

“Segundo a motorista, o pedestre bateu na lateral do carro dela e caiu na via. Em seguida, ela viu pelo retrovisor que vinham outros carros atrás, que passaram por cima do corpo da vítima”, acrescentou Mello.

O corpo de Alceu foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML).

Com informações da Banda B

