Idoso de 66 anos morre atropelado por motocicleta na PR-272

A vítima morreu no local do acidente

Na tarde de quinta-feira (16), um trágico acidente ocorreu na rodovia PR-272, próximo ao Km 80, em Japira, município no norte pioneiro do Paraná. Um idoso de 66 anos perdeu a vida após ser atropelado por uma motocicleta.

continua após publicidade

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente envolveu uma motocicleta Honda/Civic, com placa de Ibaiti-PR, que estava sendo conduzida por um rapaz de 21 anos.

- LEIA MAIS: Princípio de motim mobiliza policiais no Minipresídio de Apucarana

continua após publicidade

O motociclista relatou a PRE que transitava na rodovia no sentido Pinhalão a Japira, quando se deparou com o pedestre caminhando no acostamento. Ele afirmou ainda que havia pedriscos na via, o que causou a derrapagem e o atropelamento.

No local do acidente, estiveram presentes a Polícia Militar do DPM de Japira, a Polícia Civil e o Instituto de Criminalística. Após a realização da perícia, o corpo do idoso foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização dos exames de necropsia.

Siga o TNOnline no Google News