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TRISTEZA

Idoso de 64 anos morre em colisão frontal em rodovia no Paraná

Batida ocorreu na noite deste domingo (3), as causas do acidente serão investigadas pela Polícia Rodoviária Federal

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.05.2026, 08:03:29 Editado em 04.05.2026, 08:03:23
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Idoso de 64 anos morre em colisão frontal em rodovia no Paraná
Autor Uma das pistas da rodovia precisou ser interditada - Foto: Divulgação / GCM

Um homem de 64 anos morreu em um acidente grave registrado na noite deste domingo (3) na BR-277, trecho que liga os municípios de Céu Azul e Matelândia, no Oeste do Paraná. A colisão frontal envolveu dois veículos que seguiam em sentidos opostos no quilômetro 646 da rodovia.

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De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a força do impacto causou grande destruição nos automóveis e deixou o condutor de 64 anos preso às ferragens. Equipes da concessionária EPR foram acionadas para prestar o socorro imediato, mas o homem não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local.

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Para viabilizar o atendimento e a perícia, uma das pistas da rodovia precisou ser interditada, com o fluxo de veículos sendo desviado pelas autoridades de trânsito. O corpo da vítima foi recolhido pela Polícia Científica e encaminhado ao necrotério em Cascavel. As circunstâncias que levaram à colisão frontal serão apuradas em investigação conduzida pelas autoridades competentes.

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acidente de transito BR 277 Céu Azul Matelândia Parana Polícia Rodoviaria federal Segurança Viária
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