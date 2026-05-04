Idoso de 64 anos morre em colisão frontal em rodovia no Paraná
Batida ocorreu na noite deste domingo (3), as causas do acidente serão investigadas pela Polícia Rodoviária Federal
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Um homem de 64 anos morreu em um acidente grave registrado na noite deste domingo (3) na BR-277, trecho que liga os municípios de Céu Azul e Matelândia, no Oeste do Paraná. A colisão frontal envolveu dois veículos que seguiam em sentidos opostos no quilômetro 646 da rodovia.
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De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a força do impacto causou grande destruição nos automóveis e deixou o condutor de 64 anos preso às ferragens. Equipes da concessionária EPR foram acionadas para prestar o socorro imediato, mas o homem não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local.
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Para viabilizar o atendimento e a perícia, uma das pistas da rodovia precisou ser interditada, com o fluxo de veículos sendo desviado pelas autoridades de trânsito. O corpo da vítima foi recolhido pela Polícia Científica e encaminhado ao necrotério em Cascavel. As circunstâncias que levaram à colisão frontal serão apuradas em investigação conduzida pelas autoridades competentes.