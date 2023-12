Idoso de 63 anos morre após carro capotar e cair em represa no Paraná

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um idoso de morreu em um acidente de trânsito na segunda-feira (25), em Formosa do Oeste, no Paraná.

continua após publicidade

Ademir Broiato de 63 anos de idade, conduzia o carro que capotou e caiu em uma represa às margens de uma estrada rural na comunidade Santa Terezinha.

- LEIA MAIS: Colisão frontal deixa dois mortos e duas pessoas feridas na PR-158

continua após publicidade

A Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Científica prestaram atendimento à ocorrência. O socorro também chegou a ser mobilizado, mas, nada pode fazer

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas. O corpo do idoso foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

* Com informações Policial Web

Siga o TNOnline no Google News