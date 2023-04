Idoso condenado por abuso de vulnerável é preso pela PC de Faxinal

Da Redação

O criminoso foi levado para a Cadeia Pública de Faxinal

Um idoso, de 67 anos, foi capturado pela equipe da Polícia Civil (PC) de Faxinal na manhã desta segunda-feira (17), no município de Grandes Rios, no Paraná. O homem estava foragido e possuía um mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável.

O criminoso foi encontrado e preso em sua própria residência. A Justiça determinou que o idoso cumprisse uma pena de 17 anos e 22 dias pelo crime. Detalhes do caso não foram divulgados, no entanto, o homem nega a violência sexual.

Com o comando do delegado Ricardo Mendes, a equipe da PC encaminhou o homem para a Cadeia Pública de Faxinal, onde ficará à disposição do Poder Judiciário. Conforme as autoridades, a captura do idoso é um importante passo na busca pela justiça e no combate aos crimes sexuais.





Fonte: Com informações do Blog do Berimbau.

