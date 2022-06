Idoso coloca correntes em tampas de bueiro para evitar furtos no PR

Da Redação

O objetivo do aposentado é evitar que criminosos levem os objetos

Um morador de Londrina, cansado de ver as tampas de bueiro da rua onde mora serem furtadas, decidiu comprar correstes para colocar nas estruturas. O objetivo do aposentado é evitar que criminosos levem os objetos.

De acordo com Aparecido Cocatto, as correntes foram compradas com o seu próprio dinheiro, pois ele não aguenta mais ver as estruturas serem furtadas. Além disso, nos dias chuvosos, os bueiros ficam entupidos porque, sem a tampa de proteção, entulhos adentram na tubulação, evitando o escoamento.

Aparecido contou com a ajuda de outros moradores da Vila Recreio. "Estão roubando tudo mesmo. O que acham de ferro eles levam, portão, tudo. Então a gente tem que fazer mais dificuldade para eles né. [...] Coloquei corrente com parafuso, soldei de um lado", disse.

Além das correntes, ele também comprou cadeados, fez a solda e as instalações. Segundo ele, desde então, não houve mais problema no local.



