Idoso cadeirante tem cerca de 40% do corpo queimado em incêndio

Um idoso cadeirante de 72 anos teve cerca de 40% do corpo queimado depois de um acidente doméstico em Cambé, no norte do Paraná, na quinta-feira (5). De acordo com os bombeiros, um pano de prato pegou fogo e a vítima puxou o objeto, que acabou atingido o corpo dele.

Os socorristas foram acionados por vizinhos que ouviram os pedidos de socorro do homem.

Segundo os bombeiros, a cadeira de rodas do idoso foi totalmente destruída pelas chamas, assim como móveis da cozinha.

Ele foi socorrido e encaminhado em estado grave para um hospital. De acordo com a corporação, a vítima respira com ajuda de aparelhos após ter tido as vias aéreas queimadas.

