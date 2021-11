Da Redação

Idosas são atropeladas por carro sem motorista no PR; vídeo

Duas mulheres, de 65 e 73 anos, foram atropeladas na calçada por um carro sem motorista na Rua do Comércio, na Zona 6, em Maringá. As vítimas são mãe e filha e nem perceberam o veículo se aproximando, conforme imagens de câmeras de segurança. Elas haviam acabado de sair de um supermercado e voltavam para casa quando foram surpreendidas.

continua após publicidade .

As duas foram encaminhadas para hospitais com ferimentos considerados moderados e estão se recuperando. O motorista do carro teria deixado o veículo e entrado em um comércio. Segundo informações de testemunhas, mesmo com o frio de mão puxado o veículo, que é novo, desceu. A suspeita é de falha no sistema de freios. A ocorrência aconteceu nessa terça-feira (23).

Assista:

continua após publicidade .

Idosas são atropeladas por carro sem motorista no PR; vídeo - Vídeo por: tnonline

Com informações do GMC Online